В Одессе мужчина залез в вольер со львами. ВИДЕО

22 сентября, 2020, 20:23

В Одессе задержала мужчину, который забрался в вольер со львами

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на командира батальона Управления полиции охраны в Одесской области Сергея Телятникова.

Сегодня в 16.11 в управление поступил вызов из Биопарка о том, что неизвестный забрался в вольер, в котором находятся львы.

Сотрудники полиции охраны увидели в вольере молодого человека, который вел видеосъемку.

Как выяснилось, злоумышленник на глазах посетителей перелез через высокий забор вольера со львами. Сотрудникам удалось отвлечь внимание хищников кусками мяса.

Как пояснил Телятников, таким образом животных удалось заманить в отдельную клетку.

Нарушитель продолжал съемку, а призывы полицейских прекратить игнорировал. Поэтому правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ.

"Задержанный, 1997 г.р., - местный житель", - сказал комбат.