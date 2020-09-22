В киевской больнице произошло два самоубийства, в ней принимают пациентов с коронавирусом
22 сентября, 2020, 16:35
В Киевской городской клинической больницы №4 погибли двое мужчин
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Спикер киевской прокуратуры Надежда Максимец сообщила, что инциденты имели место 21 и 22 сентября.
"По каждому из них начаты уголовные производства. Предыдущая версия смерти погибших - самоубийство. Следователи полиции сейчас устанавливают обстоятельства, возможных свидетелей и мотивы. Прокуратрой расследования трагических случаев взяты на контроль", - заявила Максимец.
По данным источника УП , погибшие - мужчины 1952 и 1978 года рождения. По предварительной информации, они были больны COVID-19.
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