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Espreso.tvОбществоВ киевской больнице произошло два самоубийства, в ней принимают пациентов с коронавирусом

В киевской больнице произошло два самоубийства, в ней принимают пациентов с коронавирусом

В Киевской городской клинической больницы №4 погибли двое мужчин

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Спикер киевской прокуратуры Надежда Максимец сообщила, что инциденты имели место 21 и 22 сентября.

"По каждому из них начаты уголовные производства. Предыдущая версия смерти погибших - самоубийство. Следователи полиции сейчас устанавливают обстоятельства, возможных свидетелей и мотивы. Прокуратрой расследования трагических случаев взяты на контроль", - заявила Максимец.

По данным источника УП , погибшие - мужчины 1952 и 1978 года рождения. По предварительной информации, они были больны COVID-19.

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