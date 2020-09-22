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Espreso.tvОбществоВ Киеве спасатели ликвидировали пожар на свалке

В Киеве спасатели ликвидировали пожар на свалке

В столице спасатели потушили пожар на свалке в Дарницком районе

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

На свалке в Дарницком районе Киева потушили пожар.

"В 16:12 22 сентября пожар пожарным удалось ликвидировать. Этот пожар сопровождался тлением отдельных очагов мусора, а также возгоранием торфа", - говорится в сообщении.

К тушению привлекли 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 26 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины.

  • Напомним, 20 сентября в 12:45 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на территории предприятия, по адресу ул. Ревуцкого, 41 в Дарницком районе столицы.

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