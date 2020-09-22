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Espreso.tvОбществоВ Киеве сообщили о заминировании областного управления полиции охраны

В Киеве сообщили о заминировании областного управления полиции охраны

Аноним сообщил о заминировании управления полиции охраны в Киевской области

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

В полицию города Киева поступило анонимное сообщение о минировании здания по адресу семьи Праховых, 8. По этому адресу находится управление полиции охраны Киевской области.

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