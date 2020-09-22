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Espreso.tvОбществоВ конце сентября медики начнут получать повышенные зарплаты, - Степанов

В конце сентября медики начнут получать повышенные зарплаты, - Степанов

В Министерстве здравоохранения заявили, что выплачивать повышенную зарплату врачам начнут в конце сентября, для этого дополнительно выделено 6 млрд грн

Об этом шла речь во время селекторного совещания по проверке выполнения мероприятий по обеспечению медицинской отрасли всем необходимым для противодействия COVID-19 и актуализации противоэпидемических действий, сообщает пресс-служба ОПУ.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что врачи получат повышенную зарплату в конце сентября.

Он отметил, что сейчас Национальная служба здоровья подписывает договоры с 1 600 больницами, с третью заведений соглашения уже заключены.

Степанов добавил, что на это повышение дополнительно выделено 6 млрд грн до конца года.

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