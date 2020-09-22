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Espreso.tvОбществоВ комитете Сената определились с кандидатурой посла США в Украине

В комитете Сената определились с кандидатурой посла США в Украине

Комитет по иностранным делам Сената США рекомендовал палате утвердить кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона на должность посла США в Украине

Трансляция заседания велась на сайте комитета, передает ZN.ua.

Кандидатура теперь будет рассмотрено полным составом Сената, большинство в котором имеют республиканцы.

Кандидатуру Дейтона на пост посла в Украине внес в середине мая президент США Дональд Трамп.

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