В Чехии белоруса приговорили к 4,5 года за участие в войне против Украины на Донбассе

22 сентября, 2020, 16:52

В Чехии городской суд Праги приговорил гражданина Беларуси к 4,5 года лишения свободы за участие в войне против Украины на Донбассе

Об этом сообщает Радио Свобода.

Осужденный Александр Фадеев, который имеет право постоянного проживания в Чехии, также будет выдворен из страны на четыре года.

Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

Обвинение просило для Фадеева 15 лет лишения свободы и выдворение на неограниченный срок.

Его обвиняли по статье Уголовного кодекса Чехии о "террористическое нападение", но судья решила, что обвинение в активном участии в боевых действиях против украинских войск не доказано. Поэтому Фадеева осудили по менее серьезной статье, об "участии в организованной преступной группировке".

Фадеев свою вину отрицал и утверждал, что только хотел помочь людям защищаться от "украинских фашистов", но сам в боях не участвовал. Он признал участие в дежурствах и патрулировании с оружием в руках, но утверждал, что стрелял из оружия только во время учений на полигоне.

Согласно материалам дела, Фадеев в период с ноября 2014 до мая 2016-го неоднократно выезжал из Чехии в Украину, добираясь до оккупированной части Донецкой области из российского Ростова-на-Дону. Там он получил от группировки "ДНР" оружие и присоединился к выполнению военных задач в рядах так называемой "республиканской гвардии" этой группировки.