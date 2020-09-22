В Чехии белоруса приговорили к 4,5 года за участие в войне против Украины на Донбассе
Об этом сообщает Радио Свобода.
Осужденный Александр Фадеев, который имеет право постоянного проживания в Чехии, также будет выдворен из страны на четыре года.
Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.
Обвинение просило для Фадеева 15 лет лишения свободы и выдворение на неограниченный срок.
Его обвиняли по статье Уголовного кодекса Чехии о "террористическое нападение", но судья решила, что обвинение в активном участии в боевых действиях против украинских войск не доказано. Поэтому Фадеева осудили по менее серьезной статье, об "участии в организованной преступной группировке".
Фадеев свою вину отрицал и утверждал, что только хотел помочь людям защищаться от "украинских фашистов", но сам в боях не участвовал. Он признал участие в дежурствах и патрулировании с оружием в руках, но утверждал, что стрелял из оружия только во время учений на полигоне.
Согласно материалам дела, Фадеев в период с ноября 2014 до мая 2016-го неоднократно выезжал из Чехии в Украину, добираясь до оккупированной части Донецкой области из российского Ростова-на-Дону. Там он получил от группировки "ДНР" оружие и присоединился к выполнению военных задач в рядах так называемой "республиканской гвардии" этой группировки.
Читайте также
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
Читайте также
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти