В Боснии задержали подозреваемого в участии в войне на Донбассе

22 сентября, 2020, 17:15

В Боснии и Герцеговине задержали мужчину по подозрению в участии в войне на Донбассе

Об этом сообщает РБК-Украина.

Сотрудники пограничной полиции задержали мужчину в понедельник, 21 сентября, в аэропорту Сараево. Затем его передали судебной полиции Республики Сербской.

По требованию прокуратуры Боснии и Герцеговины сейчас он находится под арестом. Однако имя задержанного не называется.

Согласно информации портала Klix.ba, по прибытии мужчины в Сараево им заинтересовались в МВД Республики Сербской. Мужчину объявили в розыск за неуплату штрафа за нарушение ПДД. Штраф он не заплатил, так как находился в Украине.

Ранее в Чехии городской суд Праги приговорил гражданина Беларуси к 4,5 года лишения свободы за участие в войне против Украины на Донбассе. Осужденный Александр Фадеев, который имеет право постоянного проживания в Чехии, также будет выдворен из страны на четыре года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb