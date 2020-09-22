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Espreso.tvЭкономикаВ 2021-м доллар будет дороже 30 грн только в случае неправильных решений или кризиса, - Кухта

В 2021-м доллар будет дороже 30 грн только в случае неправильных решений или кризиса, - Кухта

Сейчас гривня обесценивается из-за сезонных факторов, а в следующем году курс будет в пределах 28-30 грн/$

Такой прогноз озвучил Павел Кухта, директор по политическим вопросам Киевской школы экономики (КШЭ), бывший исполняющий обязанности министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства, в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Еспресо.

"Сейчас можно ожидать небольшой девальвации до конца года. 29-30 грн/$ - это то, что ожидают аналитики. Просто исходя из сезонности: восстанавливается потребительский спрос, импортеры начинают пополнять запасы, в то же время немного упала железная руда, цены на наши экспортные товары - соответственно курс падает", - сказал Кухта.

Он напомнил, что в 2019-м, впервые за всю историю гривни, она росла в течение всего года. По словам Кухті, это свидетельствует о доверии, которое на тот момент было. А в этом году гривня снова падает.

Представитель КШЭ сделал прогноз на следующий год.

"Если будет все нормально, в следующем году она плюс-минус будет там же, где сейчас: 28-29-30 грн/$. Если мы сделаем какую-нибудь глупость, например, разорвем сотрудничество с МВФ, гривня упадет, или мы начнем быстро жечь резервы", - отметил экономист.

По его словам, также есть риск, что в мире произойдет что-то плохое, на что Украина не повлияет. В таком случае новый кризис ударит по гривне - тогда Украине придется установить курс выше 30 грн/$.

  • 15 сентября 2020 доллар пересек отметку 28 грн/$.
  • Сейчас гривня должна укрепляться, но из-за девальвационных ожиданий - падает. Такую позицию высказал глава департамента макроэкономических исследований инвестгруппы ICU Сергей Николайчук.
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