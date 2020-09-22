Усик поступил в Харьковский национальный университет внутренних дел
22 сентября, 2020, 11:49
Украинский боксер Александр Усик поступил в Харьковский национальный университет внутренних дел
Об этом сообщил журналист Андрей Данилевич, который стал однокурсником боксера в facebook.
Усик поступил на факультет психологии. Он будет получать второе высшее образование - боксер является аспирантом Львовского государственного университета физической культуры.
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