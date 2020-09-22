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Espreso.tvСпортУсик поступил в Харьковский национальный университет внутренних дел

Усик поступил в Харьковский национальный университет внутренних дел


фото: inter.ua
Украинский боксер Александр Усик поступил в Харьковский национальный университет внутренних дел

Об этом сообщил журналист Андрей Данилевич, который стал однокурсником боксера в facebook.

Усик поступил на факультет психологии. Он будет получать второе высшее образование - боксер является аспирантом Львовского государственного университета физической культуры.

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