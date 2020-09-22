Украинцы завоевали серебро на чемпионате Европы по танцам

22 сентября, 2020, 16:46

Украинская пара завоевала серебряные медали чемпионата Европы по танцам

Об этом сообщает "Чемпион"

В датском городе Орхусе состоялся Чемпионат Европы по танцевальному спорту в программе 10 танцев. В соревнованиях приняли участие представители 22 стран.

Украину успешно представили многократные чемпионы и абсолютные чемпионы Украины, многократные победители международных соревнований Всемирной Федерации танцевального спорта, пара из города Ужгорода - Вероника Мишко и Эрл Уильямсон.

Теперь в коллекцию пары добавились еще и серебряные медали чемпионата Европы в Орхусе.