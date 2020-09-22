Украинцы завоевали серебро на чемпионате Европы по танцам
22 сентября, 2020, 16:46
Украинская пара завоевала серебряные медали чемпионата Европы по танцам
Об этом сообщает "Чемпион"
В датском городе Орхусе состоялся Чемпионат Европы по танцевальному спорту в программе 10 танцев. В соревнованиях приняли участие представители 22 стран.
Украину успешно представили многократные чемпионы и абсолютные чемпионы Украины, многократные победители международных соревнований Всемирной Федерации танцевального спорта, пара из города Ужгорода - Вероника Мишко и Эрл Уильямсон.
Теперь в коллекцию пары добавились еще и серебряные медали чемпионата Европы в Орхусе.
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