 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаУкраина и МВФ работают над возможностью визита миссии Фонда осенью - Кузнецов

Украина и МВФ работают над возможностью визита миссии Фонда осенью - Кузнецов


фото: reuters
По словам заместителя председателя Офиса президента Юлии Ковалив, Украина продолжает переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о возможности визита миссии Фонда осенью в онлайн-режиме

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

"И мы работаем совместно с МВФ, чтобы миссия МВФ приехала в онлайн-миссии - что будет по-новому в наших отношениях с Фондом - осенью", - цитирует издание слова Кузнецов.

  • Напомним, Международный валютный фонд 10 июня одобрил предоставление Украине $5 млрд в рамках кредитования по программе stand-by сроком на 1,5 года.
  • Украина официально получила первый транш МВФ в размере $2,1 млрд грн 12 июня.
  • До конца года Украина рассчитывает на $700 млн от Всемирного банка, $1,4 млрд от МВФ и 1,2 млрд евро по новой программе макрофинансовой помощи от ЕС, говорят в Минфине.
  • По словам постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана, МВФ намерен продолжить сотрудничество с Украиной в рамках программы stand-by, однако когда ожидать следующий визит миссии, которая должна оценить прогресс правительства и НБУ в выполнении требований фонда - до сих пор неизвестно.
  • 21 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал МВФ начать работу миссии в Украине в онлайн-режиме.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 сентября, 2020 вторник

больше новостей

22 сентября, 2020 вторник

21 сентября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать