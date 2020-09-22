Украина и МВФ работают над возможностью визита миссии Фонда осенью - Кузнецов
22 сентября, 2020, 16:56
По словам заместителя председателя Офиса президента Юлии Ковалив, Украина продолжает переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о возможности визита миссии Фонда осенью в онлайн-режиме
Об этом пишет Интерфакс-Украина.
"И мы работаем совместно с МВФ, чтобы миссия МВФ приехала в онлайн-миссии - что будет по-новому в наших отношениях с Фондом - осенью", - цитирует издание слова Кузнецов.
- Напомним, Международный валютный фонд 10 июня одобрил предоставление Украине $5 млрд в рамках кредитования по программе stand-by сроком на 1,5 года.
- Украина официально получила первый транш МВФ в размере $2,1 млрд грн 12 июня.
- До конца года Украина рассчитывает на $700 млн от Всемирного банка, $1,4 млрд от МВФ и 1,2 млрд евро по новой программе макрофинансовой помощи от ЕС, говорят в Минфине.
- По словам постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана, МВФ намерен продолжить сотрудничество с Украиной в рамках программы stand-by, однако когда ожидать следующий визит миссии, которая должна оценить прогресс правительства и НБУ в выполнении требований фонда - до сих пор неизвестно.
- 21 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал МВФ начать работу миссии в Украине в онлайн-режиме.
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