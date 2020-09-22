Ученые заметили полярное сияние на комете Чурюмова-Герасименко

Об этом сообщает Science Alert , передает " Укринформ ".

Отметим, ранее полярные сияния были зафиксированы в атмосферах всех планет, кроме Меркурия.

В частности, сияния были замечены у спутников Юпитера Ганимеда и Европы. В то же время, как отмечают ученые, на кометах этого явления раньше не видели ..

В новом анализе данных, собранных космическим аппаратом Rosetta, было обнаружено, что пространство вокруг кометы 67P Чурюмова-Герасименко (67P / CG) светится так называемым авроральных излучением в далеком ультрафиолетовом диапазоне.

"Я изучал полярные сияния Земли в течение пяти десятилетий. Выявление полярных сияний около 67P, где отсутствует магнитное поле, странное и захватывающее", - прокомментировал открытие физик Джим Берч из Юго-Западного исследовательского института.

Полярные сияния возникают при активации заряженных частиц в атмосфере. На Земле сияния образуются от взаимодействия солнечного ветра с заряженными частицами в магнитосфере. Эти частицы падают дождем в верхние слои атмосферы и направляются по линиям магнитного поля к полюсам, где они проявляются в виде мерцания световых завес.

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Однако на различных небесных телах это работает по-разному. Сияния Ганимеда и Европы генерируются взаимодействием с магнитным полем Юпитера. У Венеры нет собственного магнитного поля, о котором мы знаем, но взаимодействие с солнечным ветром создает достаточно сильное поле, чтобы вызвать полярные сияния. Атмосфера Марса очень тонкая, но его слабое магнитное поле также может поддерживать полярные сияния. Постоянное сияние Юпитера вызвано не солнечным ветром, а каким-то загадочным механизмом, который еще предстоит открыть.

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