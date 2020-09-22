Убийца Джона Леннона извинился перед его вдовой через 40 лет после преступления

22 сентября, 2020, 16:07

Марк Чепмен, осужденный за убийство основателя рок-группы Beatles Джона Леннона, извинился за свой поступок перед вдовой музыканта Йоко Оно

Об этом сообщает ВВС.

Свои извинения Чепмен озвучил перед комиссией по вопросам условно-досрочного освобождения в исправительном учреждении Венде в Нью-Йорке.

"Я просто хочу повторить, что мне жаль за свое преступление. У меня нет оправдания. Я убил его, потому что он был очень, очень, очень известный, и это единственная причина, а я был очень, очень, очень, очень сильно самовлюбленный и эгоистичный. Это был очень эгоистичный поступок. Мне очень жаль за боль, которую я причинил Оно. Я все время об этом думаю", - заявил Чепмен.

Художница Йоко Оно, вдова Джона Леннона, ранее отвергала все попытки Чепмена извиниться и заявляла, что "живет в страхе" перед освобождением из тюрьмы убийцы ее мужа.

На заседании совета по условно-досрочному освобождению Чепмена описали как глубоко религиозного и "преданного христианина". Однако, прошение о досрочном освобождении было отклонено, поскольку "было бы несовместимым с благополучием общества".

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