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Espreso.tvОбществоУбийца Джона Леннона извинился перед его вдовой через 40 лет после преступления

Убийца Джона Леннона извинился перед его вдовой через 40 лет после преступления

Марк Чепмен, осужденный за убийство основателя рок-группы Beatles Джона Леннона, извинился за свой поступок перед вдовой музыканта Йоко Оно

Об этом сообщает ВВС.

Свои извинения Чепмен озвучил перед комиссией по вопросам условно-досрочного освобождения в исправительном учреждении Венде в Нью-Йорке.

"Я просто хочу повторить, что мне жаль за свое преступление. У меня нет оправдания. Я убил его, потому что он был очень, очень, очень известный, и это единственная причина, а я был очень, очень, очень, очень сильно самовлюбленный и эгоистичный. Это был очень эгоистичный поступок. Мне очень жаль за боль, которую я причинил Оно. Я все время об этом думаю", - заявил Чепмен.

Художница Йоко Оно, вдова Джона Леннона, ранее отвергала все попытки Чепмена извиниться и заявляла, что "живет в страхе" перед освобождением из тюрьмы убийцы ее мужа.

На заседании совета по условно-досрочному освобождению Чепмена описали как глубоко религиозного и "преданного христианина". Однако, прошение о досрочном освобождении было отклонено, поскольку "было бы несовместимым с благополучием общества".

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