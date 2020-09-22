Трамп призвал ООН наказать Китай за COVID-19
Об этом передает Bloomberg.
"Мы должны привлечь к ответственности страну, которая выпустила эту чуму в мир - это Китай. Мы распределим вакцину, нанесем поражение вирусу, положим конец пандемии и вступим в новую эру беспрецедентного процветания, сотрудничества и мира", - отметил Трамп.
Президент США призвал ООН сосредоточиться на решении "реальных мировых проблем".
"Чтобы ООН была эффективной организацией, она должна сосредоточиться на реальных мировых проблемах. Они включают в себя терроризм, притеснения женщин, принудительный труд, торговлю наркотиками, торговлю людьми, в том числе с целью сексуальной эксплуатации, религиозные преследования, а также этнические чистки в отношении религиозных меньшинств", - отметил Трамп.
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