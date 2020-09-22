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Espreso.tvОбществоСухо, солнечно и тепло: синоптик Наталья Диденко о погоде 23 сентября

Сухо, солнечно и тепло: синоптик Наталья Диденко о погоде 23 сентября

23 сентября температура воздуха в Украине прогреется от +22°C до +28°C

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.

"И снова у нас завтра - антициклон. 23 сентября в Украине везде - сухо, солнечно, тепло, +22°C... + 28°C", - отметила она.

Ночью, 23 сентября, ожидаются туманы.

По словам синоптика, в Киеве ожидается солнце и +25°C.

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