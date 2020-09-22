США создают коалицию, чтобы помешать завершению строительства "Северного потока-2", - Помпео
Об этом Помпео сказал в интервью немецкому изданию BILD, обнародованном на сайте Госдепа США .
"США считают, что трубопровод" Северный поток-2 "обеспечивает Россию и создает для Европы риск стать зависимой от газа, который поступает из РФ, а также грозит Украине - то, что, как я знаю, очень волнует многих людей в Германии. Поэтому мы надеемся, что трубопровод "Северный поток-2" не будет завершен. мы работаем над созданием коалиции, предотвращает это ", - сказал Помпео.
Госсекретарь США также выразил надежду, что история с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального российским военной ядом "Новичок" склонит правительство Германии к сотрудничеству в этом вопросе.
"Мы надеемся, немецкое правительство увидит это таким образом, или через то, что произошло с господином Навальным или через реальные последствия для безопасности, возникающие вследствие зависимости от российского газа", - добавил Помпео.
Ранее министр иностранных дел Германии Гайко Маас предположил возможность прекращения строительства газопровода "Северный поток-2" как реакции на отравление Навального.
- Напомним, в Бундестаге призвали отказаться от завершения строительства "Северного потока-2" из-за отравления Навального.
- Сенатор Республиканской партии от штата Арканзас Том Коттон призвал Германию остановить строительство газопровода "Северный поток-2" в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.
- После чего официальный представитель федерального правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил , что канцлер Ангела Меркель уже не исключает санкций против "Северного потока-2" из-за отравления Навального.
- Президент США Дональд Трамп поддержал отказ от "Северного потока-2" из-за отравления Навального, но отметил, что Германия сейчас слабоваты для такого решения с точки зрения энергетической безопасности.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал отравление российского оппозиционера Алексееве Навального последним сигналом тревоги для того, чтобы Германия остановила строительство газопровода "Северный поток-2".
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