Школы могут отказаться от оценок на некоторых предметах при дистанционном обучении, - МОН
Об этом сообщает пресс-служба МОН .
Такая возможность определена в законе о полном общем среднем образовании. В частности, в документе указано, что образовательные учреждения могут оценивать учеников по собственной шкале. Но впоследствии эта шкала должна быть переведена в баллы.
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Такое оценивание учителя могут использовать для предметов "Физическая культура", "Трудовое обучение", "Изобразительное искусство", "Музыкальное искусство", "Основы здоровья" и других отдельных предметов вариативной составляющей.
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