Школы могут отказаться от оценок на некоторых предметах при дистанционном обучении, - МОН

22 сентября, 2020, 22:12

Во время дистанционного обучения школы могут отказаться от 12-балльной шкалы оценивания

Об этом сообщает пресс-служба МОН .

Такая возможность определена в законе о полном общем среднем образовании. В частности, в документе указано, что образовательные учреждения могут оценивать учеников по собственной шкале. Но впоследствии эта шкала должна быть переведена в баллы.

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Такое оценивание учителя могут использовать для предметов "Физическая культура", "Трудовое обучение", "Изобразительное искусство", "Музыкальное искусство", "Основы здоровья" и других отдельных предметов вариативной составляющей.