С 1 августа в зоне ООС не погибло ни одного мирного жителя, - миссия ООН в Украине
Об этом на брифинге заявила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, передает РБК-Украина.
С начала военного конфликта на Донбассе погибли 3 367 гражданских лиц. Более 7 тысяч мирных жителей получили ранения.
"Пакет дополнительных мер о прекращении огня привел к улучшению положения гражданского населения и на контролируемых, и на неподконтрольных территориях. С 1 августа мы не зафиксировали ни одного гражданского погибшего вследствие боевых действий. Это показывает, что есть возможность достичь нулевого показателя среди погибших гражданских лиц", - сказала Богнер.
Читайте также: За прошедшие сутки оккупанты трижды обстреляли украинских военных и продолжили строить укрепления на Донетчине
Она добавила, что ООН призывает стороны конфликта продолжать уважать условия прекращения огня.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
Читайте также
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти