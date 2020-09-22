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Espreso.tvОбществоС 1 августа в зоне ООС не погибло ни одного мирного жителя, - миссия ООН в Украине

С 1 августа в зоне ООС не погибло ни одного мирного жителя, - миссия ООН в Украине

В мониторинговой миссии ООН заявили, что с 1 августа в ОРДЛО не погиб ни один мирный житель, а также не было зафиксировано повреждений гражданской инфраструктуры

Об этом на брифинге заявила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, передает РБК-Украина.

С начала военного конфликта на Донбассе погибли 3 367 гражданских лиц. Более 7 тысяч мирных жителей получили ранения.

"Пакет дополнительных мер о прекращении огня привел к улучшению положения гражданского населения и на контролируемых, и на неподконтрольных территориях. С 1 августа мы не зафиксировали ни одного гражданского погибшего вследствие боевых действий. Это показывает, что есть возможность достичь нулевого показателя среди погибших гражданских лиц", - сказала Богнер.

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Она добавила, что ООН призывает стороны конфликта продолжать уважать условия прекращения огня.

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