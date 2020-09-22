"Интер" объявил о переходе футболиста "Барселоны"
Об этом сообщает "Интера" в twitter.
Срок действия контракта и условия сделки не разглашаются, однако ранее появилась информация, что миланцы заплатят за чилийца только 1 млн евро. По информации СМИ, зарплата Видаля в "Интере" составит 6 млн евро без учета бонусов, а соглашение рассчитано до 2022 года с возможностью продления еще на один год.
Видаль разорвал контракт с "Барселоной" по обоюдному согласию с каталонцами.
33-летний хавбек выступал за "Барселону" с 2018 года. До этого он играл за немецкие "Баварию", "Байер", итальянский "Ювентус" и чилийский "Коло-Коло".
UFFICIALE @ kingarturo23 è un nuovo giocatore dellьInter: il comunicato https://t.co/6Ch10a0weR #WelcomeVidal pic.twitter.com/MvIjUy0hpS- Inter (@Inter) September 22, 2020
- 21 сентября стало известно, что Луис Суарес договорился с "Барселоной" о расторжении контракта.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
Читайте также
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти