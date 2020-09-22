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Espreso.tvСпорт"Интер" объявил о переходе футболиста "Барселоны"

"Интер" объявил о переходе футболиста "Барселоны"


фото: Getty Images
Итальянский "Интер" объявил о трансферах чилийского полузащитника испанской "Барселоны" Артуро Видаля

Об этом сообщает "Интера" в twitter.

Срок действия контракта и условия сделки не разглашаются, однако ранее появилась информация, что миланцы заплатят за чилийца только 1 млн евро. По информации СМИ, зарплата Видаля в "Интере" составит 6 млн евро без учета бонусов, а соглашение рассчитано до 2022 года с возможностью продления еще на один год.

Видаль разорвал контракт с "Барселоной" по обоюдному согласию с каталонцами.

33-летний хавбек выступал за "Барселону" с 2018 года. До этого он играл за немецкие "Баварию", "Байер", итальянский "Ювентус" и чилийский "Коло-Коло".

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