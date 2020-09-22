"Укрэнерго" предлагает с ноября повысить тариф на транспортировку электроэнергии в 2,7 раза

22 сентября, 2020, 11:20

НЭК "Укрэнерго" предлагает с ноября повысить тариф на транспортировку до 640,23 грн / МВт-ч с 240,23 грн / МВт-ч

Об этом говорится в обосновании повышения тарифа , размещенном на сайте компании.

"При расчете тарифа на услуги по передаче электрической энергии учтены ожидаемые объемы передачи (потребление), экспорта электрической энергии за ноябрь-декабрь текущего года в размере 25288000 МВт / ч, в результате тариф на услуги по передаче (кроме предприятий" зеленой "металлургии ) составит 640,48 грн / МВт-ч ", - говорится в документе.

При этом тариф на транспортировку электроэнергии для объектов "зеленой" электрометаллургии предлагается установить на уровне 108,83 грн / МВт-ч, опираясь на прогнозируемые объемы производства предприятия Все, отнесенных к этой категории потребителей.

В компании отметили, что из-за продолжения действия нынешнего тарифа на услуги по передаче электроэнергии, в компании возникает дефицит средств для выполнения 9,95 млрд грн своих обязанностей.

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