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Espreso.tvОбщество"Сложный вопрос": Боррель прокомментировал угрозу для безвиза из-за ситуации вокруг САП

"Сложный вопрос": Боррель прокомментировал угрозу для безвиза из-за ситуации вокруг САП


фото: rbc.ua
На сегодня угроза для безвизового режима Украины с Евросоюзом отсутствует, поскольку Киев соответствует всем необходимым требованиям

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель.

"Это сложный вопрос. Что касается приостановления безвизового режима, то в ЕС есть соответствующий механизм, в рамках которого готовятся регулярные отчеты о соблюдении требований. Последний такой отчет был датирован 20 июля 2020 года. Согласно этому отчету было подтверждено, что Украина соответствует всем ориентирам, связанным с безвизовым режимом. По сей день так есть, это было подтверждено ", - заявил Боррель.

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Он добавил, что в отчете также обращалось внимание на важность дальнейшей эффективной и независимой работы антикоррупционных органов и воздержание от политизации правоохранительных органов.

Напомним, 16 сентября КСУ признал неконституционными ряд положений закона о НАБУ.

Речь идет о полномочиях президента Украины в частности образовывать НАБУ, а также назначать и увольнять директора бюро.

В конце августа КСУ признал неконституционным назначение Артема Сытника директором НАБУ в 2015 году.

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