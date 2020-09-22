"Сложный вопрос": Боррель прокомментировал угрозу для безвиза из-за ситуации вокруг САП

22 сентября, 2020, 17:33

На сегодня угроза для безвизового режима Украины с Евросоюзом отсутствует, поскольку Киев соответствует всем необходимым требованиям

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель.

"Это сложный вопрос. Что касается приостановления безвизового режима, то в ЕС есть соответствующий механизм, в рамках которого готовятся регулярные отчеты о соблюдении требований. Последний такой отчет был датирован 20 июля 2020 года. Согласно этому отчету было подтверждено, что Украина соответствует всем ориентирам, связанным с безвизовым режимом. По сей день так есть, это было подтверждено ", - заявил Боррель.

Читайте также: ЕС и США: дальнейшая поддержка Украины зависит от прозрачности избрания руководителя САП

Он добавил, что в отчете также обращалось внимание на важность дальнейшей эффективной и независимой работы антикоррупционных органов и воздержание от политизации правоохранительных органов.

Напомним, 16 сентября КСУ признал неконституционными ряд положений закона о НАБУ.

Речь идет о полномочиях президента Украины в частности образовывать НАБУ, а также назначать и увольнять директора бюро.

В конце августа КСУ признал неконституционным назначение Артема Сытника директором НАБУ в 2015 году.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb