"Манчестер Сити" установил уникальное достижение

22 сентября, 2020, 17:15

Во 2-м туре Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" победил "Вулверхэмптон" со счетом 3:1

Об этом сообщает официальный сайт "Манчестер Сити".

Этот матч стал для "горожан" 1-м в новом сезоне АПЛ (прим. - 1-й тур с "Астон Виллой" был перенесен). Благодаря победе "Манчестер Сити" стал первым клубом в истории Премьер-лиги, который выигрывал первый матч в 10 сезонах подряд.

Украинский защитник "Сити" Александр Зинченко пропустил матч против "Вулверхэмптон" из-за травмы.

10 сентября стало известно, что в футбольном симуляторе FIFA 21 Зинченко будет иметь карточку рейтинга 80.