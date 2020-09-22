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Espreso.tvСпорт"Манчестер Сити" установил уникальное достижение

"Манчестер Сити" установил уникальное достижение


фото: Getty Images
Во 2-м туре Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" победил "Вулверхэмптон" со счетом 3:1

Об этом сообщает официальный сайт "Манчестер Сити".

Этот матч стал для "горожан" 1-м в новом сезоне АПЛ (прим. - 1-й тур с "Астон Виллой" был перенесен). Благодаря победе "Манчестер Сити" стал первым клубом в истории Премьер-лиги, который выигрывал первый матч в 10 сезонах подряд.

Украинский защитник "Сити" Александр Зинченко пропустил матч против "Вулверхэмптон" из-за травмы.

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