"Манчестер Сити" установил уникальное достижение
22 сентября, 2020, 17:15
Во 2-м туре Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" победил "Вулверхэмптон" со счетом 3:1
Об этом сообщает официальный сайт "Манчестер Сити".
Этот матч стал для "горожан" 1-м в новом сезоне АПЛ (прим. - 1-й тур с "Астон Виллой" был перенесен). Благодаря победе "Манчестер Сити" стал первым клубом в истории Премьер-лиги, который выигрывал первый матч в 10 сезонах подряд.
Украинский защитник "Сити" Александр Зинченко пропустил матч против "Вулверхэмптон" из-за травмы.
- 10 сентября стало известно, что в футбольном симуляторе FIFA 21 Зинченко будет иметь карточку рейтинга 80.
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