 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Это трэш какой-то": Степанов о проведении фестиваля в Запорожье при 100 зараженных в сутки в области

"Это трэш какой-то": Степанов о проведении фестиваля в Запорожье при 100 зараженных в сутки в области


фото: glavcom
22 сентября министр здравоохранения Максим Степанов резко высказался о проведении фестиваля Хортица Freedom, в момент, когда в области зафиксировали 100 больных COVID-19 за сутки

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге, передает " Укринформ ".

"Запорожская область - за прошедшие сутки (заболело COVID-19 - Ред.) 100 человек. Вчера увидел фотографии по проведению праздника Хортица Freedom, исходя из фотографий, был концерт ... У нас в стране каждый день регистрируется около 3 тыс. больных, каждый день умирают люди от COVID-19, увеличивается количество людей, которые госпитализируются, имеют тяжелое течение болезни. У меня вопрос к организаторам этих праздников, к власти: вам не дает покоя, что вы не находитесь в своеобразных лидерах по заболеваемости?"- отметил Степанов.

Министр отметил, что обратится к ответственным в Кабмине за соблюдением противоэпидемических мероприятий.

Читайте также: Украина в течение суток - 2884 новых случая COVID-19, умерли 59 человек

Также Степанов напомнил, что неделю назад провел совещание с мэрами городов, где были обсуждены вопросы, в частности работы школ и детсадов в красных зонах, определено, что ограничение в красных зонах будут вводиться общим решением Государственной и региональных комиссий ТЭБ и ЧС.

"И главное - мы договорились, что мы не проводим массовых мероприятий, так как массовые мероприятия являются большой опасностью с точки зрения распространения коронавирусной болезни .... Это просто трэш какой-то, то что вы делаете, у меня нет другого слова, когда я увидел фотографии с этого события ", - сказал Степанов.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 сентября, 2020 вторник

больше новостей

22 сентября, 2020 вторник

21 сентября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать