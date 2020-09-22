"Это трэш какой-то": Степанов о проведении фестиваля в Запорожье при 100 зараженных в сутки в области

22 сентября, 2020, 11:32

22 сентября министр здравоохранения Максим Степанов резко высказался о проведении фестиваля Хортица Freedom, в момент, когда в области зафиксировали 100 больных COVID-19 за сутки

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге, передает " Укринформ ".

"Запорожская область - за прошедшие сутки (заболело COVID-19 - Ред.) 100 человек. Вчера увидел фотографии по проведению праздника Хортица Freedom, исходя из фотографий, был концерт ... У нас в стране каждый день регистрируется около 3 тыс. больных, каждый день умирают люди от COVID-19, увеличивается количество людей, которые госпитализируются, имеют тяжелое течение болезни. У меня вопрос к организаторам этих праздников, к власти: вам не дает покоя, что вы не находитесь в своеобразных лидерах по заболеваемости?"- отметил Степанов.

Министр отметил, что обратится к ответственным в Кабмине за соблюдением противоэпидемических мероприятий.

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Также Степанов напомнил, что неделю назад провел совещание с мэрами городов, где были обсуждены вопросы, в частности работы школ и детсадов в красных зонах, определено, что ограничение в красных зонах будут вводиться общим решением Государственной и региональных комиссий ТЭБ и ЧС.

"И главное - мы договорились, что мы не проводим массовых мероприятий, так как массовые мероприятия являются большой опасностью с точки зрения распространения коронавирусной болезни .... Это просто трэш какой-то, то что вы делаете, у меня нет другого слова, когда я увидел фотографии с этого события ", - сказал Степанов.

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