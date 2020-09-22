"Должны признать себя оккупантом и попросить": Россия официально не обращалась к Украине по поводу воды для Крыма, - Кислица

22 сентября, 2020, 17:23

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица считает, что обсуждать возобновление поставок воды в аннексированный Крым можно только после того, как Россия официально обратится с такой просьбой к властям Украины и признает себя оккупантом

Об этом он заявил в интервью "Крым.Реалии".

"Для того чтобы начать разговор о поставках воды, они, во-первых, должны признать, что они - страна-оккупант и официально обратиться как страна-оккупант, согласно гуманитарному праву... Они должны обратиться к властям Украины с официальной просьбой, а не с угрозами и истериками. И тогда будем смотреть, тогда соответствующие министерства и ведомства будут смотреть, какая должна быть наша реакция", - отметил Кислица.

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По его словам, на сегодняшний день страна-оккупант никогда не обращалась к Украине с просьбой начать диалог по этой проблеме.

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"Вместо этого мы видим много бреда и истерик", - добавил он.