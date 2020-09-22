"Депутатов-мажоритарщиков обманывают": нардеп Юнаков заявляет, что списки "Слуги народа" продавали
Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.
По словам Юнакова, если говорить о "сливе" местных выборов, то он остро ощущается депутатами-мажоритарщиками.
"Я читал неоднократно о "слив" многих городов. Как продавали мэрские должности и списки. В том числе в Киевской области. То есть депутатов-мажоритарщиков от "Слуги народа" просто обманывают, не дают им обещанные квоты. Более того, есть депутаты от СН, которым приходится агитировать за кандидатов от других партий", - отметил Юнаков.
В свою очередь на вопрос, сколько людей в проукраинской группе депутатов во фракции "СН", ответил: "Считаю, что тех, кто смотрят в западном направлении, около 40. Это те, которых, на мой взгляд, сейчас сложно сбить с пути. Так, по ним работают, пытаются найти слабые места, но, видимо, пока не находят. Поэтому иногда не хватает голосов внутри фракции, и руководство вынуждено договариваться за голоса с ОПЗЖ, "За Майбутнє", "Довіра" и т.д. Это было видно по САП".
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