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Espreso.tvОбществоПытались пересечь границу в обход: пограничники задержали группу хасидов-паломников

Пытались пересечь границу в обход: пограничники задержали группу хасидов-паломников


фото: dpsu.gov.ua
Пограничники и полицейские задержали 11 паломников-хасидов, которые пытались пересечь границу в обход установленным контрольно-пропускным пунктам без документов

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

"Пограничники Подольского отряда совместно с представителями Национальной полиции неподалеку государственной границы, на перекрестке дорог обнаружили микроавтобус" Мерседес Спринтер ". Им 35-летний гражданин Украины перевозил одиннадцать иностранцев, не имеющих при себе документов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выяснилось, все иностранцы этого "рейса" нарушили правила пребывания в Украине.

"Свое пребывание в пограничье иностранцы пытались объяснять тем, что планировали попасть на старинное кладбище, а документы якобы оставили в отеле города Умань, где они проживали. Иностранцы ехали из Умани после завершения празднования Рош Ха-Шана", - говорится в сообщении.

Согласно документам, которые нашли пограничники, пересечь границу в обход установленным КПВВ пытались 10 граждан Израиля и один гражданин Франции.

Из-за нарушения иностранцам запретят въезд на территорию Украины сроком на 5 лет и принудительно вернут домой.

Для установления обстоятельств правонарушения и последующего принятия правового решения паломников доставили в пограничное подразделение.

Материалы об административном правонарушении направлено в суд.

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