Призвал к физическому устранению руководства государства: на Закарпатье СБУ разоблачила интернет-агитатора

22 сентября, 2020, 18:13

СБУ разоблачила в Закарпатской области деятельность интернет-агитатора, который призывал к физическому устранению руководства государства

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Служба безопасности Украины блокировала в Закарпатской области деятельность интернет-агитатора, который призывал к физическому устранению руководства государства", - говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия СБУ, житель Закарпатья создал несколько аккаунтов в социальных сетях. Он также размещал в интернете материалы с публичными призывами к насильственной смене власти и свержению конституционного строя страны.

Сейчас фигуранту производства сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

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