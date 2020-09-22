Против "Динамо" в Лиге чемпионов не сыграет лидер "Гента"

22 сентября, 2020, 12:50

Соперник "Динамо" в плей-офф Лиги чемпионов "Гент" перед матчем с киевлянами потерял своего капитана - Свена Кумса

Об этом сообщает Voetbal Nieuws .

Полузащитник "Гента" в матче чемпионата Бельгии против "Мускрона" потянул икроножную мышцу и пропустит из-за травмы один-два недели.

Таким образом, Свен Кумс не сыграет против "Динамо" в плей-офф отбора Лиги чемпионов.

Первая игра решающего раунда квалификации ЛЧ между "Динамо" и "Гент" состоится 23 сентября в Бельгии, повторная - 29 сентября в Киеве.

Напомним, 21 сентября "Динамо" отправилось в Бельгию , где сыграет против "Гента" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

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