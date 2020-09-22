Пожар в доме Шабунина: экспертиза подтвердила умышленный поджог
Об этом общественный активист, председатель правления "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин написал в Facebook.
"Получили выводы экспертизы относительно моего дома - 100% умышленный поджог. Я не имею права разглашать материалы производства нацполиции, поэтому очень прозрачно намекну: к их экспертизы у меня претензий нет", - написал Шабунин.
По его словам, поджог осуществлялся способом, оставлял минимальные шансы на спасение людей в доме.
В тексте экспертизы говорится, что причиной возгорания стал бензин, дизтопливо или керосин, который распылили на крыльце дома.
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"Господнее чудо, что соседка среди ночи не спала", - прокомментировал он.
- Напомним, 23 июля утром общественный активист Виталий Шабунин сообщил о пожаре в его доме в селе Гнедин под Киевом. В результате инцидента никто не пострадал, по словам активиста, на момент пожара в доме были его родители.
- Полиция квалифицировала пожар в доме Шабунина как поджог.
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