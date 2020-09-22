 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПожар в доме Шабунина: экспертиза подтвердила умышленный поджог

Пожар в доме Шабунина: экспертиза подтвердила умышленный поджог


фото: Українська правда
22 сентября Виталий Шабунин поделился результатом экспертизы по поджогу дома своих родителей в селе Гнедин под Киевом

Об этом общественный активист, председатель правления "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин написал в Facebook.

"Получили выводы экспертизы относительно моего дома - 100% умышленный поджог. Я не имею права разглашать материалы производства нацполиции, поэтому очень прозрачно намекну: к их экспертизы у меня претензий нет", - написал Шабунин.

По его словам, поджог осуществлялся способом, оставлял минимальные шансы на спасение людей в доме.

В тексте экспертизы говорится, что причиной возгорания стал бензин, дизтопливо или керосин, который распылили на крыльце дома.

Читайте также: Посол ЕС в Украине требует расследовать поджог дома Шабунина

"Господнее чудо, что соседка среди ночи не спала", - прокомментировал он.

В то же время активист отметил, что ни исполнителей, ни заказчиков преступления не найдено.
 
 
  • Напомним, 23 июля утром общественный активист Виталий Шабунин сообщил о пожаре в его доме в селе Гнедин под Киевом. В результате инцидента никто не пострадал, по словам активиста, на момент пожара в доме были его родители.
  • Полиция квалифицировала пожар в доме Шабунина как поджог.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 сентября, 2020 вторник

21 сентября, 2020 понедельник

больше новостей

22 сентября, 2020 вторник

21 сентября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать