Пожар в доме Шабунина: экспертиза подтвердила умышленный поджог

Об этом общественный активист, председатель правления "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин написал в Facebook.

"Получили выводы экспертизы относительно моего дома - 100% умышленный поджог. Я не имею права разглашать материалы производства нацполиции, поэтому очень прозрачно намекну: к их экспертизы у меня претензий нет", - написал Шабунин.

По его словам, поджог осуществлялся способом, оставлял минимальные шансы на спасение людей в доме.

В тексте экспертизы говорится, что причиной возгорания стал бензин, дизтопливо или керосин, который распылили на крыльце дома.

Читайте также: Посол ЕС в Украине требует расследовать поджог дома Шабунина

"Господнее чудо, что соседка среди ночи не спала", - прокомментировал он.