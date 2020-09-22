Полицейские раскрыли схему хищения 20 млн грн на строительстве Национального теннисного центра
Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.
Согласно сообщению, в октябре 2018 года должностные лица одного из государственных предприятий при проведении закупок услуг по капитальному ремонту зданий и теннисных кортов для создания Национального теннисного центра и приобретения оборудования использовали служебное положение и, по предварительному сговору с руководителем коммерческой структуры, совершили хищение государственных средств. Таким образом, было осуществлено перечисление 100% предоплаты в ее пользу в размере 49 млн грн.
Кроме того, правоохранители установили, что позже заказчик и генеральный подрядчик подписали акты выполненных работ, за которые были перечислены государственные средства. Однако фактически работы проведены не были, в результате чего государство понесло убытки на сумму свыше 20 млн грн, что подтверждено экспертным заключением.
Отмечается, что в настоящее время правоохранители проводят обыски в офисах госпредприятия и генподрядчика реконструкции.
По информации ведомства, экс-руководителю предприятия и руководителю общества-генподрядчика вручены подозрения по статье присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Также решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Отмечается, что подозреваемые могут получить наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 3 лет и с конфискацией имущества.
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