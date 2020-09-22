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Espreso.tvОбществоПо программе СБУ: в Днепропетровской экс-террориста "ДНР" освободили от ответственности

По программе СБУ: в Днепропетровской экс-террориста "ДНР" освободили от ответственности

В Днепропетровской области бывший участник террористической организации "ДНР" стал участником программы СБУ "Тебя ждут дома", его освободили от уголовной ответственности

Об этом сообщила пресс-служба областного управления Службы безопасности Украины.

"Житель Донецка присоединился к незаконным вооруженным формированиям с началом российской агрессии. Необходимость содержать семью заставила его вступить в так называемую народную милицию террористической организации "ДНР". В конце полугодового прохождения службы он осознал бесперспективность и незаконность действий оккупантов и боевиков и принял решение о выезде с временно неподконтрольной Украине территории", - говорится в сообщении.

Экс-боевик переехал на территорию Днепропетровской области и тщательно скрывал свое прошлое из-за опасений уголовной ответственности.

"Из СМИ бывший "милиционер" узнал о программе Службы безопасности Украины, которая дает возможность бывшим участникам незаконных вооруженных формирований рассчитывать на освобождение от уголовной ответственности. Он по собственной инициативе обратился в Службу. Тщательная проверка СБУ установила, что во время участия в НВФ мужчина не совершал тяжких и особо тяжких преступлений", - сообщают в СБУ.

Учитывая эти обстоятельства, суд освободил боевика "ДНР" от уголовной ответственности.

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