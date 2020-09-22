Папа Римский Франциск поддержал ЛГБТ-подростков - заявил, что "Бог любит всех своих детей"
Об этом рассказала вице-президент ассоциации родителей ЛГБТ-детей Италии Мара Грасси, которая присутствовала на встрече с Папой, передает CNN .
Грасси рассказала, что Папа Римский встретился с представителями ассоциации 16 сентября.
Там Франциск сказал: "Бог любит всех детей своих".
Грасси уточнила, что понтифик не назвал прямо ЛГБТ-подростков, но она отметила, что "слова Папы прозвучали так, что под ними подразумевались все дети, в том числе и ЛГБТ".
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Папа Римский добавил, что католическая церковь "также любить всех мужчин и женщин".
Грасси также рассказала CNN, что подарила Франциску книгу об опыте воспитания ЛГБТ-детей и подростков, а также футболку с радужным принтом и надписью "Любовь не боится".
Отметим, в Ватикане публично не комментировали содержание встречи, но подтвердил, что она действительно имела место.
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