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Espreso.tvСпортОтносится ко мне как к "жвачке", прилипшей к обуви, - Лопес обвинил Ломаченко в превосходстве

Относится ко мне как к "жвачке", прилипшей к обуви, - Лопес обвинил Ломаченко в превосходстве


фото: BoxingScene
Американский боксер Теофимо Лопес обвинил украинца Василия Ломаченко в пренебрежительном отношении к себе

Об этом сообщает Top Ran Boxing в twitter.

По словам Лопеса, его возмущает пренебрежительное отношение Ломаченко.

"Я знаю, что он относится ко мне как к жвачке, прилипшей к обуви. Мол, кто это? Позвольте мне его убрать. Это отвратительно. Думаю, это что-то вроде отвращения, типа меня даже не следует вспоминать. Я ценю это, не волнуйся. Все нормально. Так что ты тоже иди к черту", - сказал Лопес.

Поединок Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

Василий Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

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