Относится ко мне как к "жвачке", прилипшей к обуви, - Лопес обвинил Ломаченко в превосходстве

22 сентября, 2020, 16:16

Американский боксер Теофимо Лопес обвинил украинца Василия Ломаченко в пренебрежительном отношении к себе

Об этом сообщает Top Ran Boxing в twitter.

По словам Лопеса, его возмущает пренебрежительное отношение Ломаченко.

"Я знаю, что он относится ко мне как к жвачке, прилипшей к обуви. Мол, кто это? Позвольте мне его убрать. Это отвратительно. Думаю, это что-то вроде отвращения, типа меня даже не следует вспоминать. Я ценю это, не волнуйся. Все нормально. Так что ты тоже иди к черту", - сказал Лопес.

Поединок Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

Василий Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

. @TeofimoLopez & @VasylLomachenko definitely sound like two guys more than ready to throw hands at one another.



The premiere episode of Blood, Sweat and Tears: #LomaLopez debuts Sunday, October 4 on ESPN. pic.twitter.com/lsho92bxUd - Top Rank Boxing (@trboxing) September 20, 2020

7 сентября Ломаченко и Лопес подписали контракт на поединок за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

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