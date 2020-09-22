Официальный курс: гривна продолжает дешеветь по отношению к доллару

22 сентября, 2020, 09:26

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 22 сентября 2020 года на отметке 28,20 грн / $

Об этом говорится в данных НБУ .

По состоянию на 21 сентября курс составлял 28,17 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 22 сентября установлен на уровне 33,20 грн / евро. По состоянию на 21 сентября курс составлял 33,34 грн / евро.

На наличном рынке 21 сентября станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 28,22, продают - по 28,30 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 28,15 до 28,70 грн / $, продажи - в пределах 28,05-29,90 грн / $.

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