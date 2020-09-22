Новая команда НБУ дала рынку сигнал, что не допустит укрепления курса гривны, - Фиала

22 сентября, 2020, 14:32

По словам главы инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала, новая команда Национального банка Украины дала рынку сигнал, что не допустит укрепления курса гривны

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

"В отличие от предыдущей команды НБУ, выкупала доллар, но (...) не меняла направление, давала курсу укрепляться, новая команда не давала курсу укрепляться и дала рынку сигнал, что она не будет позволять гривне укрепляться", - цитирует издание слова Фиалы.

По его словам, игроки на рынке поняли позицию НБУ, что также привело к девальвации.

"Мы видим курс уже 28,20-28,25 грн / $, что заставило НБУ на прошлой неделе продать более $ 70 млн где-то на уровне 28,15 грн / $, чтобы эту девальвацию немного притормозить", - добавил Фиала.

Он также отметил, что, несмотря на декларируемую командой нового главы НБУ Кирилла Шевченко неизменность политики регулятора и продолжение плавающего курсообразования, судя по интервенций на межбанковском валютном рынке, которые НБУ проводит последние полтора месяца, "всем игрокам (и банкам, и экспортерам) стало понятно, что НБУ будет подыгрывать или помогать выполнить те задачи, которые озвучил президент и которые заложены в бюджете ".

Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко дал прогноз по курсу доллара к гривне на конец 2020 года.

18 сентября глава НБУ Кирилл Шевченко заверил послов G7, что независимости регулятора ничего не угрожает.

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