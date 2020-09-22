 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаНовая команда НБУ дала рынку сигнал, что не допустит укрепления курса гривны, - Фиала

Новая команда НБУ дала рынку сигнал, что не допустит укрепления курса гривны, - Фиала


фото: НБУ
По словам главы инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала, новая команда Национального банка Украины дала рынку сигнал, что не допустит укрепления курса гривны

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

"В отличие от предыдущей команды НБУ, выкупала доллар, но (...) не меняла направление, давала курсу укрепляться, новая команда не давала курсу укрепляться и дала рынку сигнал, что она не будет позволять гривне укрепляться", - цитирует издание слова Фиалы.

По его словам, игроки на рынке поняли позицию НБУ, что также привело к девальвации.

"Мы видим курс уже 28,20-28,25 грн / $, что заставило НБУ на прошлой неделе продать более $ 70 млн где-то на уровне 28,15 грн / $, чтобы эту девальвацию немного притормозить", - добавил Фиала.

Он также отметил, что, несмотря на декларируемую командой нового главы НБУ Кирилла Шевченко неизменность политики регулятора и продолжение плавающего курсообразования, судя по интервенций на межбанковском валютном рынке, которые НБУ проводит последние полтора месяца, "всем игрокам (и банкам, и экспортерам) стало понятно, что НБУ будет подыгрывать или помогать выполнить те задачи, которые озвучил президент и которые заложены в бюджете ".

  • Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко дал прогноз по курсу доллара к гривне на конец 2020 года.
  • 18 сентября глава НБУ Кирилл Шевченко заверил послов G7, что независимости регулятора ничего не угрожает.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 сентября, 2020 вторник

больше новостей

22 сентября, 2020 вторник

21 сентября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать