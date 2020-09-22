На саммите Украина-ЕС обсудят создание площадки для переговоров по Крыму, - Зеленский

22 сентября, 2020, 20:07

Об этом он написал в Twitter.

"Спасибо Хосепу Боррелю за неизменную поддержку Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Украины. Буду рад обсудить создание переговорной площадки для деоккупации Крыма на 22-м саммите Украина-ЕС", - написал Зеленский.

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Как сообщили в Офисе президента, Зеленский отметил, что для него ключевым вопросом является появление "постоянно действующей площадки, на которой будут поднимать, прежде всего, гуманитарные вопросы, вопросы прав людей, вопрос украинцев на территории временно оккупированного Крыма, в целом вопрос возвращения нашей оккупированной территории".

Спасибо @JosepBorrellF за неизменную поддержку Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Украины. Буду рад обсудить создание переговорной площадки для деоккупации Крыму на 22-м саммите Украина - ЕС. pic.twitter.com/DJKD7f2kjs - Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) September 22, 2020