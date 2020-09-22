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Espreso.tvОбществоНа саммите Украина-ЕС обсудят создание площадки для переговоров по Крыму, - Зеленский

На саммите Украина-ЕС обсудят создание площадки для переговоров по Крыму, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что создание переговорной площадки по деоккупации Крыма обсудят на саммите Украина-ЕС

Об этом он написал в Twitter.

"Спасибо Хосепу Боррелю за неизменную поддержку Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Украины. Буду рад обсудить создание переговорной площадки для деоккупации Крыма на 22-м саммите Украина-ЕС", - написал Зеленский.

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Как сообщили в Офисе президента, Зеленский отметил, что для него ключевым вопросом является появление "постоянно действующей площадки, на которой будут поднимать, прежде всего, гуманитарные вопросы, вопросы прав людей, вопрос украинцев на территории временно оккупированного Крыма, в целом вопрос возвращения нашей оккупированной территории".

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