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Espreso.tvОбществоНа Херсонщине второй день тушат лесной пожар, - ГСЧС

На Херсонщине второй день тушат лесной пожар, - ГСЧС


фото: скріншот відео ДСНС
К пожару, вспыхнувшем 21 сентября в Голопристанском районе на территории лесничества привлекли авиацию и 2 пожарных танка

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС .

"21 сентября в ГСЧС поступила информация, что в Голопристанском районе на территории лесного массива возник пожар на площади около 20 га. На тушение пожара сразу были направлены пожарно-спасательные подразделения. Угрозы населенным пунктам нет", - рассказали чрезвычайники.

К операции по тушению привлекли 104 чел. и 32 ед. техники.

От ДСНС в тушении пожара принимают участие 62 чел. личного состава и 15 ед. техники - в том числе 2 самолета АН-32П, по которым осуществляются сбросы воды. От Вооруженных сил привлекли 12 чел. и 5 ед. техники - в том числе 2 пожарных танка и вертолет ВСУ с водосливным устройством.

По состоянию на 7 ч. 22 сентября открытого огня нет, наблюдается тление отдельных ячеек лесной подстилки и остатков древесины.

Видео - ГСЧС:

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