На Херсонщине потушили лесной пожар, возникший во время стрельбы на полигоне ВСУ
22 сентября, 2020, 19:07
22 сентября во Херсонской области ликвидировали лесной пожар, вспыхнувший во время проведения штатных стрельб, на полигоне оперативного командования "Юг"
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"22 сентября в 17:30 пожар лесного массива в Голопристанском районе, возникший 21 сентября ликвидирован", - говорится в сообщении.
- Напомним, 21 сентября на полигоне оперативного командования "Юг" произошло возгорание сухой травы в поле и сухостоя в лесополосе.
- К тушению пожара были привлечены 104 чел. и 32 ед. техники, из них от ГСЧС - 62 чел. л/с и 15 ед. техники (в том числе 2 самолета АН-32П), от ВСУ - 12 чел. и 5 ед. техники (в том числе 2 пожарных танка и вертолет ВСУ с водосливным устройством).
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