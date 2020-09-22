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Espreso.tvОбществоНа Херсонщине потушили лесной пожар, возникший во время стрельбы на полигоне ВСУ

На Херсонщине потушили лесной пожар, возникший во время стрельбы на полигоне ВСУ


фото: ks.dsns.gov.ua
22 сентября во Херсонской области ликвидировали лесной пожар, вспыхнувший во время проведения штатных стрельб, на полигоне оперативного командования "Юг"

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"22 сентября в 17:30 пожар лесного массива в Голопристанском районе, возникший 21 сентября ликвидирован", - говорится в сообщении.

  • Напомним, 21 сентября на полигоне оперативного командования "Юг" произошло возгорание сухой травы в поле и сухостоя в лесополосе.
  • К тушению пожара были привлечены 104 чел. и 32 ед. техники, из них от ГСЧС - 62 чел. л/с и 15 ед. техники (в том числе 2 самолета АН-32П), от ВСУ - 12 чел. и 5 ед. техники (в том числе 2 пожарных танка и вертолет ВСУ с водосливным устройством).

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