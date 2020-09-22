Мужчину в Киеве осудили за убийство собаки

22 сентября, 2020, 15:50

Киевский суд признал мужчину виновным в убийстве собаки и приговорил к году условного срока

Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Деснянский районный суд Киева обгласил обвинительный приговор 36-летнему жителю по факту жестокого обращения с животным, повлекшего его гибель.

Расследованием установлено, что 27 октября прошлого года к мужчине в гости пришел друг с таксой. Между мужчинами возник конфликт из-за того, что собака сходил в туалет в комнате. После чего мужчина кухонным ножом ударил собаку в область живота, из-за чего пес умер.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 1 года ограничения свободы с испытательным сроком в один год.

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Источник: https://censor.net/ua/n3220653