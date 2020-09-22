Мужчина при помощи дрона пытался передать наркотики в Киевское СИЗО

22 сентября, 2020, 18:18

Киевская милиция задержала мужчину, который с помощью квадрокоптера пытался переслать наркотики задержанным в СИЗО

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.



"Вчера около 15 часов, во время патрулирования территории вблизи СИЗО на улице Дегтяревской правоохранители заметили подозрительного мужчину. При проверке у него обнаружили квадрокоптер и вещества, похожие на наркотические. 32-летнего уроженца Киевской области задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - сообщили в полиции.



Они установили, что задержанный с помощью квадрокоптера пытался перебросить наркотические средства на территорию СИЗО. В ходе первоочередных следственных действий полицейские изъяли у злоумышленника дрон, мобильный телефон, более 40 пакетов с вероятно наркотическим веществом и несколько пластинок с таблетками.

Мужчина неоднократно судим за совершение различных имущественных преступлений: кражи, мошенничества, незаконное завладение автотранспортом и наркопреступления. Кроме того, на время задержания он находился в розыске за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков.



По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.