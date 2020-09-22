Мой бой войдет в историю, - Ломаченко

22 сентября, 2020, 14:53

Украинский боксер Василий Ломаченко убежден, что его бой против американца Теофимо Лопеса войдет в историю

Об этом сообщает BBC Sport .

Задача Ломаченко объединить все титулы.

"Я не люблю проигрывать. В моей крови только победы. У тебя очень большая конкуренция, когда ты на вершине. Все пытаются бросить тебе вызов, и это хорошо для бокса. Лопес - сильный парень. Когда ты боксируешь против других топовых бойцов, это прекрасно для истории. В следующем поединке я буду боксировать с молодым чемпионом мира. Моя задача - объединить все титулы. я думаю, что бой с Лопесом войдет в историю ", - отметил Ломаченко.

Поединок Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

Василий Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

7 сентября Ломаченко и Лопес подписали контракт на поединок за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

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