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Espreso.tvОбществоМеркель призвала к реформе Совбеза ООН, осудив частое применение вето

Меркель призвала к реформе Совбеза ООН, осудив частое применение вето


фото: reuters
Канцлер ФРГ Ангела Меркель осудила слишком частое применение вето в Совете Безопасности ООН, когда речь идет о четко выраженных решениях, и особенно выделила необходимость реформы этого органа

Об этом она заявила в своем видеообращении по случаю 75-й годовщины ООН, сообщает DW .

По словам Меркель, Организация Объединенных Наций должна развиваться, чтобы иметь возможность справиться с вызовами XXI века. А Германия готова продолжать нести ответственность и в расширенном формате Совета Безопасности, отметила канцлер.

Также глава немецкого правительства пожаловалась на нехватку командного духа в организации.

"ООН часто не успевает за своими идеалами, поскольку интересы отдельных членов мешают упорядоченной системе работать должным образом", - заявила Меркель.

Канцлер ФРГ назвала ошибочной позицию тех, кто считает, что один удастся улучшить ответ вызовам.

"Наше благополучие делят все страны-участники, как и наши проблемы", - отметила она.

Глобальные проблемы требуют понимания и сотрудничества на всех уровнях, подчеркнула Меркель, приведя в пример пандемию COVID-19.

СБ ООН состоит из 15 членов - пяти постоянных (Китай, Россия, Соединенное Королевство, США, Франция) и десяти непостоянных, избираемых на 2 года. С 2019 года Германия вновь входит в число непостоянных членов.

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