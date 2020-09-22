Меркель призвала к реформе Совбеза ООН, осудив частое применение вето
Об этом она заявила в своем видеообращении по случаю 75-й годовщины ООН, сообщает DW .
По словам Меркель, Организация Объединенных Наций должна развиваться, чтобы иметь возможность справиться с вызовами XXI века. А Германия готова продолжать нести ответственность и в расширенном формате Совета Безопасности, отметила канцлер.
Также глава немецкого правительства пожаловалась на нехватку командного духа в организации.
"ООН часто не успевает за своими идеалами, поскольку интересы отдельных членов мешают упорядоченной системе работать должным образом", - заявила Меркель.
Канцлер ФРГ назвала ошибочной позицию тех, кто считает, что один удастся улучшить ответ вызовам.
"Наше благополучие делят все страны-участники, как и наши проблемы", - отметила она.
Глобальные проблемы требуют понимания и сотрудничества на всех уровнях, подчеркнула Меркель, приведя в пример пандемию COVID-19.
СБ ООН состоит из 15 членов - пяти постоянных (Китай, Россия, Соединенное Королевство, США, Франция) и десяти непостоянных, избираемых на 2 года. С 2019 года Германия вновь входит в число непостоянных членов.
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