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Espreso.tvОбществоМэр Николаева в телеэфире поклялся на Библии, что не обладает предприятиями по изготовлению плитки

Мэр Николаева в телеэфире поклялся на Библии, что не обладает предприятиями по изготовлению плитки


фото: кадр з телепередачі
21 сентября глава Николаева Александр Сенкевич поклялся на Библии, что ни он, ни его родственники или подставные лица не обладают ни одним заводом по изготовлению серой плитки

Об этом сообщает " Корреспондент ".

Мэр Николаева Александр Сенкевич, отвечая на вопрос журналиста, получил Библию.

Он публично поклялся на Библии, что ни он, ни его семья не зарабатывают на изготовлении серой плитки, которой решили покрыть площадь. Об этом он заявил вчера, 21 сентября, в эфире телешоу "Битва за город".

Божба на Библии из уст мэра Сенкевича прозвучало после вопроса журналиста о том, кому принадлежит идея укладывать на улицах города именно серую плитку.

"Я взял эту книгу, кладу на нее руку и говорю: я клянусь каждому из вас и Богу, что ни мне, ни моей жене, ни брату, ни моим родственникам, ни подставным лицам не относится ни и не принадлежало ни одного завода по производству брусчатки или плитки ", - заявил Сенкевич.

 

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