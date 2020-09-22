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Espreso.tvОбществоЛидера стачкома "Беларуськалия" осудили на 25 суток

Лидера стачкома "Беларуськалия" осудили на 25 суток

Лидера стачкома "Беларуськалия" Анатолия Бокуна приговорили к 25 суткам ареста

Его обвинили в "неповиновении" и "нарушении порядка проведения массовых мероприятий", сообщает Наша Нива.

Вчера горняки вышли в поддержку своего коллеги Анатолия Кудзелкы, который отказался подняться из шахты в знак протеста против ситуации в стране и давления на забастовку.

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Шахтеров задержали, но впоследствии отпустили, оставив под стражей одного Бокуна. Его освободили несколько дней назад после 15 дней ареста.

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