Лидера стачкома "Беларуськалия" осудили на 25 суток
22 сентября, 2020, 15:49
Лидера стачкома "Беларуськалия" Анатолия Бокуна приговорили к 25 суткам ареста
Его обвинили в "неповиновении" и "нарушении порядка проведения массовых мероприятий", сообщает Наша Нива.
Вчера горняки вышли в поддержку своего коллеги Анатолия Кудзелкы, который отказался подняться из шахты в знак протеста против ситуации в стране и давления на забастовку.
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Шахтеров задержали, но впоследствии отпустили, оставив под стражей одного Бокуна. Его освободили несколько дней назад после 15 дней ареста.
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