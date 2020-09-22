Лучший украинский бомбардир перешел в бельгийский клуб
Об этом сообщает официальный сайт "Сент-Трюйден" .
Детали контракта не разглашаются, одна ранее СМИ утверждали, что соглашение будет рассчитано на три года.
"Десна" хотела получить за форварда 1,5 млн евро, а "Сент-Трюйден" предлагал 1 млн евро.
27-летний Александр Филиппов выступал за черниговскую "Десну" с 2016 года. В прошлом сезоне он забил 15 голов и занял второе место в споре бомбардиров чемпионата Украины. Более забил лишь натурализованный бразилец Жуниор Мораес из "Шахтера" - 20 голов.
"Сент-Трюйден" после шести туров чемпионата Бельгии занимает в турнирной таблице 15-е место.
- 15 сентября стало известно, что форвард киевского "Динамо" Назарий Русин отказался от аренды в чемпионат Бельгии.
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