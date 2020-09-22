 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЛучший украинский бомбардир перешел в бельгийский клуб

Лучший украинский бомбардир перешел в бельгийский клуб


фото: stvv.com
Футболист черниговской "Десны" Александр Филиппов перешел в бельгийский "Сент-Трюйден"

Об этом сообщает официальный сайт "Сент-Трюйден" .

Детали контракта не разглашаются, одна ранее СМИ утверждали, что соглашение будет рассчитано на три года.

"Десна" хотела получить за форварда 1,5 млн евро, а "Сент-Трюйден" предлагал 1 млн евро.

27-летний Александр Филиппов выступал за черниговскую "Десну" с 2016 года. В прошлом сезоне он забил 15 голов и занял второе место в споре бомбардиров чемпионата Украины. Более забил лишь натурализованный бразилец Жуниор Мораес из "Шахтера" - 20 голов.

"Сент-Трюйден" после шести туров чемпионата Бельгии занимает в турнирной таблице 15-е место.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 сентября, 2020 вторник

больше новостей

22 сентября, 2020 вторник

21 сентября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать