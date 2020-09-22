 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортКрым - это Украина, вы его отстроите, а потом мы заберем снова: украинский боксер Редкач обратился к россиянам

Крым - это Украина, вы его отстроите, а потом мы заберем снова: украинский боксер Редкач обратился к россиянам


фото: Getty Images
Украинский боксер Иван Редкач обратился к россиянам и напомнил им о принадлежности временно оккупированного полуострова

Об этом Редкач заявил во время трансляции в Instagram .

"Крымом мы вам дали попользоваться на короткое время. Крым украинский. Радуйтесь, пока он ваш, а затем будет наш. Вы его отстроите, городов построите, а потом мы заберем снова. Не волнуйтесь. Крым - это Украина. Тот, кто говорит, что Крым российский, - это временно. Я там все свое детство провел, а россияне приезжали к нам. На курорт. Мы вам дали попользоваться, не беда. в ренту. Как в Америке квартиры и дома берут, так и мы вам дали на время " - сказал Редкач.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 сентября, 2020 вторник

21 сентября, 2020 понедельник

больше новостей

22 сентября, 2020 вторник

21 сентября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать