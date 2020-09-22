Крым - это Украина, вы его отстроите, а потом мы заберем снова: украинский боксер Редкач обратился к россиянам
22 сентября, 2020, 10:55
Украинский боксер Иван Редкач обратился к россиянам и напомнил им о принадлежности временно оккупированного полуострова
Об этом Редкач заявил во время трансляции в Instagram .
"Крымом мы вам дали попользоваться на короткое время. Крым украинский. Радуйтесь, пока он ваш, а затем будет наш. Вы его отстроите, городов построите, а потом мы заберем снова. Не волнуйтесь. Крым - это Украина. Тот, кто говорит, что Крым российский, - это временно. Я там все свое детство провел, а россияне приезжали к нам. На курорт. Мы вам дали попользоваться, не беда. в ренту. Как в Америке квартиры и дома берут, так и мы вам дали на время " - сказал Редкач.
- Напомним, 9 сентября Иван Редкач заявил, что относится к Василию Ломаченко не лучше , чем к президенту России Владимиру Путину.
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