Конституционный суд рассматривает толкование понятия "достойные условия жизни". ПРЯМОЙ ЭФИР
22 сентября, 2020, 11:58
Большая палата Конституционного Суда Украины начала судебное заседание по рассмотрению дела по конституционному представлению 142 народных депутатов Украины относительно официального толкования понятия "достойные условия жизни"
Об этом сообщает пресс-служба суда .
"Рассмотрение дела по конституционному представлению 142 народных депутатов Украины относительно официального толкования отдельного положения абзаца четвертого преамбулы Конституции Украины в форме устного производства (открытая часть пленарного заседания)", - говорится в сообщении.
Видеотрансляция заседания по ссылке.
Напомним, соответствующее представление в КС парламентарии направили еще 5 мая 2020 года.
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