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Espreso.tvОбществоКонституционный суд рассматривает толкование понятия "достойные условия жизни". ПРЯМОЙ ЭФИР

Конституционный суд рассматривает толкование понятия "достойные условия жизни". ПРЯМОЙ ЭФИР

Большая палата Конституционного Суда Украины начала судебное заседание по рассмотрению дела по конституционному представлению 142 народных депутатов Украины относительно официального толкования понятия "достойные условия жизни"

Об этом сообщает пресс-служба суда .

"Рассмотрение дела по конституционному представлению 142 народных депутатов Украины относительно официального толкования отдельного положения абзаца четвертого преамбулы Конституции Украины в форме устного производства (открытая часть пленарного заседания)", - говорится в сообщении.

Видеотрансляция заседания по ссылке.

Напомним, соответствующее представление в КС парламентарии направили еще 5 мая 2020 года.

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