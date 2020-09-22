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Espreso.tvОбществоГлавный дипломат ЕС Боррель и председатель Евросовета посетят Донбасс

Главный дипломат ЕС Боррель и председатель Евросовета посетят Донбасс


фото: rbc.ua
Высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель сообщил, что через несколько дней вернется в Украину

Об этом Боррель заявил во время брифинга.

"Через несколько дней я снова вернусь в Украину. На этот раз вместе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Мы посетим Донбасс для ознакомления с политикой ситуации по безопасности", - сообщил он.

Он также добавил, что коронавирус ухудшил гуманитарную ситуацию на Востоке Украины. И отметил, что ЕС дал 150 млн евро помощи.

"Мы являемся крупнейшим провайдером гуманитарной помощи", - добавил Боррель.

Напомним, сегодня с первым визитом в Киев прибыл вице-президент Еврокомиссии и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель. Он начал свой визит с напоминания о важности независимых антикоррупционного органов.

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