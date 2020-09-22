Глава дипломатии ЕС Боррель начал первый визит в Украину с напоминания о важности независимых антикоррупционных органов
В ходе первой встречи, которую он провел с представителями гражданского общества и Верховной Рады, глава европейской дипломатии отметил важность независимости антикоррупционных органов и судебной системы.
"Мой визит в Украину начался со встречи с представителями гражданского общества и парламента. Сильные, независимые и эффективные антикоррупционные институты и судебные реформы имеют решающее значение для того, чтобы удовлетворить пожелания украинского народа", - написал Боррель в Twitter.
Started my visit to Ukraine today with a meeting with representatives of civil society and parliament. Strong, independent & effective anti-corruption institutions and judicial reforms are crucial to respond to the wishes of the Ukranian people pic.twitter.com/9yAVHccgMg- Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 22, 2020
В рамках визита в Киев Боррель проведет встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, во время которой стороны обсудят подготовку к 22-му саммита Украина-ЕС, который состоится 1 октября 2020 в Брюсселе.
Визит Борреля в Украину проходит на фоне заявлений отдельных европейских политиков об угрозе безвизового режима Украины с ЕС в связи с избранием нового председателя Специализированного антикоррупционной прокуратуры.
В частности, об этом заявила депутат Европарламента от Германии Виола фон Крамон. В то же время в МИД Украины ответили, что Киев не получал от представителей ЕС официальных сигналов о пересмотре безвизовой политики.
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