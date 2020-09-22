 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГлава дипломатии ЕС Боррель начал первый визит в Украину с напоминания о важности независимых антикоррупционных органов

Глава дипломатии ЕС Боррель начал первый визит в Украину с напоминания о важности независимых антикоррупционных органов


фото: reuters
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель во вторник, 22 сентября, начал свой первый официальный визит в Украину

В ходе первой встречи, которую он провел с представителями гражданского общества и Верховной Рады, глава европейской дипломатии отметил важность независимости антикоррупционных органов и судебной системы.

"Мой визит в Украину начался со встречи с представителями гражданского общества и парламента. Сильные, независимые и эффективные антикоррупционные институты и судебные реформы имеют решающее значение для того, чтобы удовлетворить пожелания украинского народа", - написал Боррель в Twitter.

В рамках визита в Киев Боррель проведет встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, во время которой стороны обсудят подготовку к 22-му саммита Украина-ЕС, который состоится 1 октября 2020 в Брюсселе.

Визит Борреля в Украину проходит на фоне заявлений отдельных европейских политиков об угрозе безвизового режима Украины с ЕС в связи с избранием нового председателя Специализированного антикоррупционной прокуратуры.

В частности, об этом заявила депутат Европарламента от Германии Виола фон Крамон. В то же время в МИД Украины ответили, что Киев не получал от представителей ЕС официальных сигналов о пересмотре безвизовой политики.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 сентября, 2020 вторник

больше новостей

22 сентября, 2020 вторник

21 сентября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать