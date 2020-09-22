Глава дипломатии ЕС Боррель начал первый визит в Украину с напоминания о важности независимых антикоррупционных органов

22 сентября, 2020, 12:04

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель во вторник, 22 сентября, начал свой первый официальный визит в Украину

В ходе первой встречи, которую он провел с представителями гражданского общества и Верховной Рады, глава европейской дипломатии отметил важность независимости антикоррупционных органов и судебной системы.

"Мой визит в Украину начался со встречи с представителями гражданского общества и парламента. Сильные, независимые и эффективные антикоррупционные институты и судебные реформы имеют решающее значение для того, чтобы удовлетворить пожелания украинского народа", - написал Боррель в Twitter.

Started my visit to Ukraine today with a meeting with representatives of civil society and parliament. Strong, independent & effective anti-corruption institutions and judicial reforms are crucial to respond to the wishes of the Ukranian people pic.twitter.com/9yAVHccgMg - Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 22, 2020

В рамках визита в Киев Боррель проведет встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, во время которой стороны обсудят подготовку к 22-му саммита Украина-ЕС, который состоится 1 октября 2020 в Брюсселе.

Визит Борреля в Украину проходит на фоне заявлений отдельных европейских политиков об угрозе безвизового режима Украины с ЕС в связи с избранием нового председателя Специализированного антикоррупционной прокуратуры.

В частности, об этом заявила депутат Европарламента от Германии Виола фон Крамон. В то же время в МИД Украины ответили, что Киев не получал от представителей ЕС официальных сигналов о пересмотре безвизовой политики.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb